Eni Aktie
|24,91EUR
|-0,18EUR
|-0,70%
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
Eni Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Eni auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Matthew Lofting überarbeitete am Freitag in einer Branchenbetrachtung nach Quartalszahlen seine Bewertungsmodelle für mehrere europäische Öl- und Gaskonzerne. Er schraubte seine Prognosen für deren Nettogewinn sowie den operativen Barmittelzufluss im laufenden Jahr nach oben. Bei Eni verwies er auf einen starken Zwischenbericht sowie die angehobene Jahresprognose der Italiener./gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 18:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
28,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
24,98 €
|
Abst. Kursziel*:
12,11%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
24,91 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,43%
|
Analyst Name::
Matthew Lofting
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Eni S.p.A.
|
09:28
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
04.11.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
04.11.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 im Aufwind (finanzen.at)
|
04.11.26
|Pluszeichen in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
04.11.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
03.11.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Start des Dienstagshandels ab (finanzen.at)
|
02.11.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
02.11.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Eni S.p.A.
|19:40
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|Eni Buy
|UBS AG
|04.11.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Eni Buy
|UBS AG
|26.10.26
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19:40
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|Eni Buy
|UBS AG
|04.11.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Eni Buy
|UBS AG
|26.10.26
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19:40
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|Eni Buy
|UBS AG
|04.11.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Eni Buy
|UBS AG
|26.10.26
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Eni S.p.A.
|25,01
|-0,28%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:45
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|19:40
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19:12
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18:34
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|18:31
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18:23
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:01
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:46
|Alstom Halten
|DZ BANK
|14:55
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:45
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|14:24
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|14:24
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|14:23
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|13:42
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:41
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:40
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:38
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:37
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:25
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|13:12
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:05
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|13:00
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|12:58
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|12:56
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|12:56
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|12:55
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|12:48
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|12:39
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|12:39
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|12:39
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|12:38
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|12:28
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12:08
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|BP Buy
|UBS AG
|12:07
|Eni Buy
|UBS AG
|12:07
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:58
|Engie Kaufen
|DZ BANK
|11:57
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|11:55
|Diageo Neutral
|UBS AG
|11:54
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11:53
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11:53
|Swiss Re Sell
|UBS AG