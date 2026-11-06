Eni Aktie

24,91EUR -0,18EUR -0,70%
Eni ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476

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06.11.2026 19:40:55

Eni Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Eni auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Matthew Lofting überarbeitete am Freitag in einer Branchenbetrachtung nach Quartalszahlen seine Bewertungsmodelle für mehrere europäische Öl- und Gaskonzerne. Er schraubte seine Prognosen für deren Nettogewinn sowie den operativen Barmittelzufluss im laufenden Jahr nach oben. Bei Eni verwies er auf einen starken Zwischenbericht sowie die angehobene Jahresprognose der Italiener./gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 18:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eni S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
24,98 € 		Abst. Kursziel*:
12,11%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
24,91 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,43%
Analyst Name::
Matthew Lofting 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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19:40 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:07 Eni Buy UBS AG
04.11.26 Eni Kaufen DZ BANK
03.11.26 Eni Buy UBS AG
26.10.26 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Eni S.p.A. 25,01 -0,28% Eni S.p.A.

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18:31 Swiss Re Underperform Jefferies & Company Inc.
18:23 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
17:01 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
16:46 Alstom Halten DZ BANK
14:55 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
14:45 SAF-HOLLAND Kaufen DZ BANK
14:24 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
14:24 Engie Buy Deutsche Bank AG
14:23 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
13:42 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:41 Vonovia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:40 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:38 Intesa Sanpaolo Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:37 CTS Eventim Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:36 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:25 RATIONAL Halten DZ BANK
13:12 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
13:05 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
13:00 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
12:58 Siemens Hold Deutsche Bank AG
12:56 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
12:56 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
12:55 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
12:55 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
12:51 Nordex Buy Deutsche Bank AG
12:48 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
12:39 ASOS Equal Weight Barclays Capital
12:39 Diageo Overweight Barclays Capital
12:39 Swiss Re Underweight Barclays Capital
12:38 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
12:38 HelloFresh Underweight Barclays Capital
12:38 DHL Group Overweight Barclays Capital
12:28 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
12:27 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
12:27 Fielmann Buy Deutsche Bank AG
12:26 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
12:08 DHL Group Buy Deutsche Bank AG
12:08 BP Buy UBS AG
12:07 Eni Buy UBS AG
12:07 TotalEnergies Buy UBS AG
11:58 Engie Kaufen DZ BANK
11:57 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
11:55 Diageo Neutral UBS AG
11:54 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
11:53 Deutsche Telekom Buy UBS AG
11:53 Swiss Re Sell UBS AG
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