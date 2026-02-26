NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Matthew Lofting attestierte dem italienischen Energiekonzern operativ ein solides Quartal und einen soliden Ausblick. Einmalige Effekte hätten etwas Rückenwind verliehen, hieß es in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:11 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.