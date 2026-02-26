Eni Aktie
|19,31EUR
|0,60EUR
|3,18%
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
Eni Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Matthew Lofting attestierte dem italienischen Energiekonzern operativ ein solides Quartal und einen soliden Ausblick. Einmalige Effekte hätten etwas Rückenwind verliehen, hieß es in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Underweight
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
17,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
19,10 €
|
Abst. Kursziel*:
-11,00%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
19,31 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,97%
|
Analyst Name::
Matthew Lofting
|
KGV*:
-
