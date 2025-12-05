Eni Aktie
|16,06EUR
|-0,37EUR
|-2,24%
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
Eni Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eni von 17 auf 15,50 Euro gesenkt und die Aktien doppelt abgestuft von "Overweight" auf "Underweight". Die Aktien der Italiener wiesen inzwischen eine leichte Bewertungsprämie gegenüber Europas Ölbranche auf, schrieb Matthew Lofting am Donnerstagabend in seinem Ausblick. Historisch gesehen seien sie eigentlich immer deutlich günstiger gewesen. Mit seiner Ergebnisschätzung geht er 5 Prozent unter den Konsens. Eine Erholung des Chemiegeschäfts von Eni sei nötig, um weiteren Kursspielraum zu eröffnen./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 18:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Underweight
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
15,50 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
16,31 €
|
Abst. Kursziel*:
-4,98%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
16,06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,51%
|
Analyst Name::
Matthew Lofting
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Eni S.p.A.
|16,14
|-1,79%
