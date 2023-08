NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Flutter nach Zahlen von 16800 auf 17100 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aktien des Glücksspiel- und Sportwettenanbieters hätten wie erwartet erst einmal negativ darauf reagiert, dass der Casino-Betreiber Penn Entertainment dank eines Vertrags mit der Walt-Disney -Tochter ESPN deren Namen für Wettgeschäfte in den USA nutzen dürfe, schrieb Analystin Estelle Weingrod in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dank des starken Halbjahresberichts habe sich der Aktienkurs dann aber sukzessive erholt./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2023 / 14:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2023 / 15:03 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.