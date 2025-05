NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Meta von 610 auf 675 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Meta habe ein starkes erstes Quartal hinter sich und einen ebenso starken Ausblick auf das zweite Jahresviertel präsentiert, schrieb Analyst Douglas Anmuth am Donnerstag nach der Zahlenvorlage des Techkonzerns. Zudem fahre Meta die Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) hoch und sorge damit für Klarheit in Bezug auf den weiteren KI-Fahrplan./ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2025 / 02:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2025 / 02:46 / EDT



