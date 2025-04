FTSE 100 aktuell: FTSE 100 klettert

Am Montag tendiert der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE 0,28 Prozent höher bei 8 438,91 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,533 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 415,25 Punkte an der Kurstafel, nach 8 415,25 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 8 452,62 Punkte, das Tagestief hingegen 8 415,24 Zähler.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 28.03.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 658,85 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.01.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 8 533,87 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, den Stand von 8 139,83 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 2,16 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 908,82 Punkten. Bei 7 544,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Entain (+ 9,28 Prozent auf 6,43 GBP), Ocado Group (+ 3,59 Prozent auf 2,85 GBP), Flutter Entertainment (+ 2,95 Prozent auf 177,80 GBP), Howden Joinery Group (+ 2,62 Prozent auf 7,41 GBP) und JD Sports Fashion (+ 2,26 Prozent auf 0,79 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Marks Spencer (-1,35 Prozent auf 3,81 GBP), Intertek (-1,09 Prozent auf 45,44 GBP), RELX (-0,97 Prozent auf 39,64 GBP), Rentokil Initial (-0,97 Prozent auf 3,40 GBP) und Beazley (-0,89 Prozent auf 8,86 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 19 756 465 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 189,056 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

2025 präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,10 Prozent bei der M&G-Aktie an.

Redaktion finanzen.at