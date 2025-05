ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AMS-Osram von 14 auf 13,50 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Quartal sei ein weiterer Schritt in die richtige Richtung bei der Kehrtwende des Konzerns, schrieb Analyst Harry Blaiklock am Mittwoch. Möglicherweise sei es sogar ein Sprung mit Blick auf den Schuldenabbau. Er hält die Ankündigung strategischer Verkäufe nämlich für maßgeblich positiv./ag/ajx



