NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 121,80 Euro auf "Overweight" belassen. Die Entwicklung bei dem Verpackungshersteller dürfte jener aus dem Vorquartal gleichen, schrieb Analyst David Adlington in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. In der Summe habe er deshalb nur kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen vorgenommen. Fundamental bleibt er zuversichtlich, doch mit Blick auf die Quartalszahlen seien die Aktien wohl nicht so spannend./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2024 / 05:37 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2024 / 05:37 / BST



