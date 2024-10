NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Gerresheimer nach vollständigen Quartalszahlen des Pharma-Verpackungsherstellers mit einem Kursziel von 121,80 Euro auf "Overweight" belassen. Die Resultate entsprächen den bereits bekannten Eckdaten, schrieb Analyst David Adlington in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Neu sei die Nachricht, dass inzwischen ein aktivistischer Investor mit rund 5 Prozent eingestiegen sei. Die Aktie wird laut Adlington mit einem erheblichen Abschlag zur Branche gehandelt./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2024 / 06:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2024 / 06:38 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.