FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hella anlässlich der Gewinnwarnung wegen sich verschlechternder Marktbedingungen zunächst mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Hold" belassen. Angesichts der vergleichsweise hohen Verstrickung des Unternehmens mit Premium-Autobauern und den Gewinnwarnungen von BMW und Mercedes kämen die Neuigkeiten von dem Autozulieferer nicht ganz überraschend, schrieb Analyst Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er geht davon aus, dass sie auch für den Mutterkonzern Forvia eine Kürzung der Prognose nach sich ziehen. Die Rückschlüsse für andere Autozulieferer seien negativ./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2024 / 08:00 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.