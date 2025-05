FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Vorzugsaktie von Henkel von 95 auf 93 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Auch wenn das Umsatzwachstum aus eigener Kraft im ersten Quartal etwas hinter den Markterwartungen geblieben sei, dürfte der Konsumgüterhersteller auf Jahressicht zu positivem Mengenwachstum zurückkehren, schrieb Thomas Maul in einer Einschätzung am Freitag. Die Aktie sei günstig./rob/ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2025 / 14:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2025 / 14:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



