FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Henkel von 93 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Thomas Maul kappte am Freitag zwar seine Schätzungen für die Düsseldorfer etwas. Er lobte aber die Aktien. Sie seien im historischen Vergleich günstig und böten ein attraktives Chance-Risiko-Profil./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2025 / 13:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.06.2025 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.