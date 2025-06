NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 85,88 Euro belassen. US-Daten zu den Geschäften europäischer Konsumgüterhersteller in den zwei Wochen bis Ende Mai zeigten eine leichte Verbesserung, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse. Henkel entwickele sich in den USA aber weiter schwach./ajx/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2025 / 15:32 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2025 / 15:32 / UTC





