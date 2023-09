HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hornbach Holding angesichts eines vorsichtigeren Unternehmensausblicks von 112 auf 98 Euro gesenkt, die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Baumarktbetreiber habe auf das sich eintrübende Marktumfeld reagiert, schrieb Analyst Thilo Kleibauer in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Analyst senkte seine Gewinnerwartungen, auch für die kommenden Jahre, teils deutlich. Allerdings würden die Aktien deutlich unter Buchwert gehandelt, und auch auf Basis der Gewinnerwartungen erscheine ein "Buy"-Votum weiter gerechtfertigt./mis/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2023 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.