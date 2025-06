HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Hornbach Holding nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Die Baumarkt-Holding habe den Umsatz und das operative Ergebnis deutlich gesteigert, schrieb Thilo Kleibauer in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Die Zahlen seien positiv zu werten, auch wenn Hornbach mit den endgültigen Resultaten für 2024/25 schon vorab vielversprechende Trends für den Beginn des Geschäftsjahrs 2025/26 signalisiert habe./rob/gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





