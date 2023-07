NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Outperform" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Der Modekonzern profitiere weiter von guter Markendynamik, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Einzelhändlern. Die Nachfrage im Premiumbereich sei besser und Einsparimpulse hielten an./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2023 / 17:48 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2023 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.