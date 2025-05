ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Pernod Ricard auf "Neutral" mit einem Kursziel von 97 Euro belassen. In einer Frage-Antwort-Runde des Spirituosenherstellers habe das Management des Nordamerika-Geschäfts bekräftigt, dass die dortige Schwäche eher zyklischer als struktureller Natur sei, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die wirkliche Neuigkeit sei die angekündigte engere Kooperation mit dem Großhandel im Zuge einer strategischen Neuausrichtung gewesen./rob/gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2025 / 14:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



