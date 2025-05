MDAX-Handel aktuell: Börsianer lassen MDAX mittags steigen

Aktuell zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Um 12:10 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,66 Prozent fester bei 30 022,15 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 300,556 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,352 Prozent höher bei 29 931,34 Punkten, nach 29 826,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 29 854,87 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30 088,76 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0,393 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 16.04.2025, wies der MDAX einen Wert von 27 219,29 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, einen Stand von 27 659,84 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.05.2024, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 27 508,47 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 16,73 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 30 505,59 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 23 135,20 Zählern.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit RENK (+ 8,55 Prozent auf 60,33 EUR), United Internet (+ 6,26 Prozent auf 23,10 EUR), CTS Eventim (+ 2,65 Prozent auf 112,40 EUR), AUTO1 (+ 2,65 Prozent auf 24,04 EUR) und HENSOLDT (+ 2,29 Prozent auf 73,70 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen LANXESS (-3,37 Prozent auf 28,10 EUR), HUGO BOSS (-2,39 Prozent auf 40,88 EUR), Delivery Hero (-2,10 Prozent auf 26,13 EUR), Gerresheimer (-1,69 Prozent auf 61,15 EUR) und Fraport (-1,55 Prozent auf 57,25 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im MDAX sticht die thyssenkrupp-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 070 544 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 28,741 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,73 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,41 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at