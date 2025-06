FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Inditex nach Zahlen zum ersten Quartal von 55 auf 53 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Aristotelis Moutopoulos attestierte dem Modehändler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein solides Umsatzwachstum. Die Fokussierung auf effizientere Filialen und das dynamische Onlinegeschäft verschafften dem Unternehmen einen klaren Wettbewerbsvorteil. Er passte seine Prognosen jedoch dahingehend an, dass Strafzölle und mögliche Inflationsängste die Verbraucherstimmung belasten könnten./rob/tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2025 / 14:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2025 / 15:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.