ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für JCDecaux vor den am 25. Juli erwarteten Halbjahreszahlen von 19,80 auf 21,60 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Er rechne mit einem operativen Wachstum des Außenwerbespezialisten einschließlich der Olympischen Spiele und der Europameisterschaft, das etwas über der Konsensschätzung liege, schrieb Analyst Adam Berlin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Kurzfristig sei er, angesichts der stärkeren operativen Dynamik im ersten Halbjahr, optimistischer gestimmt, was die Umsätze außerhalb Chinas betreffe./ck/lew



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2024 / 11:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2024 / 11:46 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.