HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Unilever nach den am 31. Juli vorgelegten Halbjahreszahlen von 5500 auf 5570 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Zahlenwerk habe einmal mehr die Mengen/Mix-Überlegenheit im Vergleich zu anderen Nahrungsmittel- und Konsumgüterherstellern wie Nestle und P&G verdeutlicht, schrieb Fulvio Cazzol in einer am Montag vorliegenden Studie. Die aktuelle Bewertung der Aktie hält er für ein Investment trotz einer im Vergleich leichten Prämie für attraktiv angesichts des starken Ergebniswachstums und des Dividendenrendite-Profils 2026 bis 2030./rob/ck/mis



