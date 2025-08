HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Kering von 165 auf 160 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Nick Anderson nimmt in einer am Montag vorliegenden Studie auf Investorenseite in der europäischen Luxusgüterbranche eine Rotation von Aktien mit niedrigem zu Aktien mit hohem Beta-Faktor wahr, die folglich stärkeren Schwankungen ausgesetzt seien. Der Kurs von Kering sei neben dem von Burberry und Swatch im Juli gestiegen, während alle anderem gefallen seien. Er hält das unter anderem wegen der sich verschlechternden gesamtwirtschaftlichen Aussichten für gefährlich. Kering nennt Anderson neben Swatch eine der von ihm "am wenigsten bevorzugten Aktie"./rob/ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2025 / 15:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.