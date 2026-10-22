HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Jenoptik von 48 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Hightech-Unternehmen habe vorläufige Zahlen dür das dritte Quartal vorgelegt, wobei Auftragseingang und Profitabilität deutlich besser als erwartet ausgefallen seien, schrieb Malte Schaumann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine operativen Gewinnprognosen (Ebitda) für den Zeitraum 2026 bis 2028./rob/edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 07:45 / CEST

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.