JENOPTIK Aktie

38,38EUR -1,76EUR -4,38%
JENOPTIK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

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22.10.2026 11:39:44

JENOPTIK Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Jenoptik von 41,50 auf 45,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Olivier Calvet verwies am Mittwoch auf die Stärke der Margen und des Auftragseingangs im dritten Quartal. Die aktualisierte Prognosespanne des Technologiekonzerns erscheine zu konservativ./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 20:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JENOPTIK AG Neutral
Unternehmen:
JENOPTIK AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
45,50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
37,90 € 		Abst. Kursziel*:
20,05%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
38,38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,55%
Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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11:39 JENOPTIK Neutral UBS AG
06:40 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
21.10.26 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

JENOPTIK AG 38,00 -5,33% JENOPTIK AG

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10:31 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
10:31 Tesla Neutral UBS AG
10:30 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:24 EssilorLuxottica Buy Deutsche Bank AG
10:18 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:18 Nike Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:15 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
09:59 SAP Buy Deutsche Bank AG
08:29 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
08:26 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:15 Tesla Outperform RBC Capital Markets
07:47 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
07:46 Akzo Nobel Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:32 Akzo Nobel Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:31 Meta Platforms Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:30 Tesla Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:29 QIAGEN Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:22 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
07:05 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:46 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
06:44 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:44 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:40 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
21.10.26 flatexDEGIRO Hold Jefferies & Company Inc.
21.10.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 ABB Kaufen DZ BANK
21.10.26 Talanx Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
21.10.26 Deutsche Börse Kaufen DZ BANK
21.10.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
21.10.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
21.10.26 SpaceX Buy UBS AG
21.10.26 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 SpaceX Verkaufen DZ BANK
21.10.26 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Salesforce Neutral UBS AG
21.10.26 Netflix Buy UBS AG
21.10.26 Iberdrola Halten DZ BANK
21.10.26 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
21.10.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Engie Outperform Bernstein Research
21.10.26 Engie Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Apple Neutral UBS AG
21.10.26 EssilorLuxottica Kaufen DZ BANK
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