JENOPTIK Aktie
|38,38EUR
|-1,76EUR
|-4,38%
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
JENOPTIK Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Jenoptik von 41,50 auf 45,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Olivier Calvet verwies am Mittwoch auf die Stärke der Margen und des Auftragseingangs im dritten Quartal. Die aktualisierte Prognosespanne des Technologiekonzerns erscheine zu konservativ./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 20:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Neutral
|
Unternehmen:
JENOPTIK AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
45,50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
37,90 €
|
Abst. Kursziel*:
20,05%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
38,38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,55%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JENOPTIK AG
|
12:26
|Minuszeichen in Frankfurt: So performt der TecDAX mittags (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Frankfurt: MDAX fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
11:18
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Jenoptik auf 49 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
09:28
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX verliert zum Start (finanzen.at)
|
21.10.26
|Börse Frankfurt: TecDAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
21.10.26
|XETRA-Handel: MDAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
21.10.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Jenoptik auf 'Buy' - Ziel 48 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu JENOPTIK AG
|11:39
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|06:40
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:39
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|06:40
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:40
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|11:39
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|28.08.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|12.05.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|26.03.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|JENOPTIK AG
|38,00
|-5,33%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:48
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:39
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|10:41
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|10:34
|Hermès Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:31
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|Tesla Neutral
|UBS AG
|10:30
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:24
|EssilorLuxottica Buy
|Deutsche Bank AG
|10:18
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:18
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:15
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|09:59
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:29
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|08:26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:15
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07:47
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:46
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:32
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:30
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:29
|QIAGEN Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:05
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:44
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|21.10.26
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Netflix Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Iberdrola Halten
|DZ BANK
|21.10.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK