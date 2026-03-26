JENOPTIK Aktie
|28,92EUR
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WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
JENOPTIK Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Jenoptik von 27,50 auf 29,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Ausblick des Technologiekonzerns liege im Rahmen der Erwartungen, schrieb Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Bewertung der vorgelegten Jahreszahlen. Der Jahresstart sei zwar schwach gewesen, doch im derzeit wichtigen Halbleiterbereich gehe das Unternehmen von schrittweise anziehenden Aufträgen aus. Neben einem Feinschliff seiner Schätzungen begründete er das etwas höhere Kursziel auch mit einem weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 22:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Neutral
|
Unternehmen:
JENOPTIK AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
29,50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
28,84 €
|
Abst. Kursziel*:
2,29%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
28,92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,01%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
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