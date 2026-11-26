JENOPTIK Aktie
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WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
JENOPTIK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Jenoptik nach dem deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. Der starke Auftragseingang und -bestand im margenträchtigen Halbleiter-, Rechenzentren- und Verteidigungsgeschäft untermauere die guten Wachstums- und Margenaussichten des Technologiekonzerns, schrieben die Experten am Mittwoch in ihrer Nachlese. Diese würden durch den Ausbau der Produktionskapazitäten zusätzlich gestützt. Der Kapitalmarkttag kommende Woche in Dresden sei ein wichtiger potenzieller Kurstreiber./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 17:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
|
Unternehmen:
JENOPTIK AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
49,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33,00 €
|
Abst. Kursziel*:
48,48%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46,62%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
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KGV*:
-
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