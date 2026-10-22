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WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
JENOPTIK Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Jenoptik auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 48 Euro je Aktie belassen. Der Halbleiter-Boom habe für ein Glanzquartal und einen optimistischeren Ausblick gesorgt, schrieb Dirk Schlamp in einem Kommentar am Donnerstag. Der KI-getriebene Investitionszyklus stütze insbesondere Lithografie und Halbleiterinspektion. Der Analyst erhöhte seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) des Unternehmens./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 14:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Kaufen
|
Unternehmen:
JENOPTIK AG
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
38,72 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
38,12 €
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Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Dirk Schlamp
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