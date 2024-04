LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Just Eat Takeaway auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 17,30 Euro belassen. Angesichts eines neuen Gesetzesvorschlags hätten sich die Perspektiven für das Geschäft des Essenslieferdienstes in New York City aufgehellt, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gleichwohl werde es wohl dauern, bis Klarheit herrsche./mis/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2024 / 16:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2024 / 16:16 / GMT



