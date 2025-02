NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Just Eat Takeaway auf "Overweight" belassen. In einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu europäischen Internetwerten bezog sich Analyst Marcus Diebel auf die wichtigsten Diskussionen mit Investoren zu Themen wie Wettbewerbsaktivität, Neubewertung von Internet-Unternehmen oder auch Fusionen und Übernahmen. Zu Just Eat schrieb er: Das Geschäft des Essenslieferanten werde zwar als stabil angesehen, aber die meisten Investoren argumentierten, dass es an Kurstreibern mangele, sofern es keine Fusionen und Übernahmen gebe./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2025 / 22:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2025 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.