FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von K+S von 16,25 auf 15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Wenngleich die erwartete nicht-zahlungswirksame Wertberichtung von rund zwei Milliarden Euro unter "Bilanz-Effekt" verbucht werden könne, seien die zugrundeliegenden Änderungen der Annahmen (Wechselkurse, Kalipreise, Prognose für die Kapitalkosten) relevant für seine Bewertung, schrieb Axel Herlinghaus am Dienstag./rob/ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2025 / 08:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2025 / 08:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



