NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Knorr-Bremse nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Änderungen im Portfolio des Lkw- und Zugbremsenherstellers sowie das vom neuen Vorstandschef initiierte Strategieprogramm Boost 2026 zeige bereits positive Resultate, schrieb Analyst Lucas Ferhani in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor allem die Auftragseingänge dürften am Markt gut ankommen. Der Mittelwert der neuen, leicht angehobenen Margenprognose impliziere aber nur ein begrenztes Aufwärtspotenzial im Vergleich zur aktuellen Durchschnittsschätzung der Analysten für das Geschäftsjahr 2024./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2024 / 11:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2024 / 11:28 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.