Die Analysten der Baader Bank haben ihre "Buy"-Empfehlung für die Aktien von Andritz bekräftigt. Auch das Kursziel von 80,0 Euro änderte der zuständige Experte Peter Rothenaicher für den steirischen Anlagenbauer nach der Vorlage von Erstquartalszahlen nicht.

Beim Gewinn je Aktie erwartet die Baader Bank unverändert 5,32 Euro für 2025, sowie 5,75 bzw. 6,56 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 2,80 Euro für 2025, sowie 3,00 bzw. 3,50 Euro für 2026 bzw. 2027.

"Andritz dürfte mit einem überraschend starken Auftragseingang in das Jahr gestartet sein, wobei Umsatz und EBITA wie erwartet leicht unter dem sehr soliden Niveau des Vorjahresquartals lagen", begründete Rothenaicher seine Entscheidung.

Am Mittwoch notierten die Andritz-Titel an der Wiener Börse zu Mittag mit einem Plus von 7,61 Prozent bei 61,50 Euro.

