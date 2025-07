NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Mercedes-Benz auf "Hold" belassen. Die Verkäufe von Elektroautos in Europa, China und den USA seien im Juni gegenüber dem Vorjahreszeitraum um schätzungsweise 26 Prozent gestiegen, schrieb Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Deren weltweiter Marktanteil habe zugleich auf 34,3 Prozent zugelegt,. Die europäischen Hersteller präsentierten sich stark, wobei sich das Wachstum verlangsamt habe. In den USA sehe es für Elektroautos weiter mau aus./gl/he



