NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Hold" belassen. Für das zweite Quartal hätten die Stuttgarter vorab eine Marge im Autogeschäft am unteren Ende der Zielspanne von 6 bis 8 Prozent ohne Berücksichtigung von Zolleffekten in Aussicht gestellt, schrieb Philippe Houchois in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Dieser Wert liege unter seiner Prognose, falle aber besser aus als am Markt befürchtet. Houchois senkte seine zuletzt Ende Mai überarbeiteten Jahresschätzungen./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2025 / 16:55





