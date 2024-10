NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für National Grid von 1150 auf 1140 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ahmed Farman aktualisierte sein Bewertungsmodell für den britischen Strom- und Gasnetzbetreiber angesichts der am 7. November erwarteten Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2024/25. Laut der am Dienstag vorliegenden Studie kürzte Farman seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie in den Jahren 2025 bis 2027./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2024 / 15:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2024 / 15:12 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.