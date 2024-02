ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nemetschek mit "Buy" und einem Kursziel von 98 Euro in die Bewertung aufgenommen. Analyst Michael Briest hob in einer am Montag vorliegenden Studie hervor, dass der Bausoftware-Hersteller sein Wachstum und seine Margen verbessere. Bis 2025 sollte sich das Umsatzwachstum auf 15 Prozent beschleunigen./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2024 / 20:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2024 / 20:25 / GMT



