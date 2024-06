HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nemetschek auf "Hold" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Analyst Nay Soe Naing erwartet von der Übernahme von GoCanvas laut seinem Kommentar vom Freitag einen leichten Wachstumsbeitrag. Beim Ergebnis dürften sich die Amerikaner ab 2027 positiv bemerkbar machen./ag/ngu



