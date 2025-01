NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nemetschek auf "Underweight" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Nachdem er die Beobachtung der Aktie jüngst aufgenommen habe, sei es in Gesprächen mit Investoren vor allem um seine im Vergleich zum Konsens skeptische Sicht auf die Aktie sowie seine Erwartungen für die organische Wachstumsdynamik des Bausoftwareherstellers gegangen, schrieb Analyst Joseph George in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aus seiner Sicht unterschätzt der Markt hier immer noch die bestehenden Risiken./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2025 / 19:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2025 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.