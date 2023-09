NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 134 US-Dollar belassen. Analystin Aneesha Sherman untersuchte in einer am Dienstag vorliegenden Studie aktuelle Monatsdaten des größten Handelspartners in China, Pou Sheng. In der Folge sei sie pessimistisch für die Nachfrage nach Sportartikeln in China. Positiv gestimmt sei sie indes für die Entwicklung der Lagerbestände in Europa und Nordamerika./tih/ck



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.