HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Suss Microtec nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Analystin Nicole Winkler attestierte dem Chipbranchen-Ausrüster in einer am Montag vorliegenden Studie hinsichtlich der Profitabilität einen durchwachsenen Start ins Jahr 2025. Auch wenn der Tenor etwas vorsichtiger werde, seien die für das Gesamtjahr gesteckten Zielsetzungen immer noch realistisch./rob/tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2025 / 16:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





