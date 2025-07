NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nokia von 4,80 auf 3,90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Marktteilnehmer achteten auf Beweise nach einer deutlicheren Besserung im Geschäft mit sogenannten Hyperscalern, die weltweit Rechenzentren für Cloudangebote betreiben. Dies erst würde ein Investment wieder überzeugender machen, schrieb Janardan Menon am Montag in einer Nachbetrachtung zu den jüngsten Quartalszahlen der Finnen. Es sei aber wohl ein Prozess, der etwas Zeit brauche./ajx/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2025 / 15:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2025 / 19:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.