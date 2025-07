LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nokia von 4,00 auf 3,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Simon Coles passte seine Schätzungen für die Finnen in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison an Währungsgegenwind an./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2025 / 23:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2025 / 03:00 / GMT



