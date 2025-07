ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nokia nach vorläufigen Zahlen und der Senkung des Ausblicks auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4,60 Euro belassen. Sowohl das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) im zweiten Quartal als auch das gesenkte Jahresziel für den operativen Gewinn des Netzwerkausrüsters lägen unter den Konsensschätzungen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Dienstagabend in einer ersten Reaktion. Die Umsatzentwicklung enttäusche ebenfalls. Die Aktie sei zwar schon nach den Zahlen von Konkurrent Ericsson vergangene Woche abverkauft worden. Doch die deutlich gesenkten eigenen Ziele dürften nochmals für Kursdruck sorgen./rob/gl/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2025 / 17:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





