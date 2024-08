HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Patrizia nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Die Zahlen des Immobilienunternehmens hätten den Erwartungen weitgehend entsprochen, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. 2024 dürfte ein erneut schwieriges Jahr werden. Das Unternehmen strebe unterdessen eine annähernde Verdoppelung des verwalteten Vermögens bis 2030 und eine deutliche Steigerung der Managementgebühren an./mf/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2024 / 08:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.