NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Pernod Ricard von 217 auf 210 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Spirituosenkonzern habe einen schwachen Quartalsbericht vorgelegt, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Freitag vorliegenden Studie. Trotz einiger Lichtblicke bräuchten Investoren mehr Zuversicht hinsichtlich der Märkte in China und den USA./ajx/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2024 / 17:47 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2024 / 04:57 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.