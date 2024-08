NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Umsatzzahlen für das vierte Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Der Spirituosenhersteller habe ein enttäuschendes Jahr mit einem soliden vierten Geschäftsquartal beendet, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die berichteten Umsätze hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen. Der Ausblick auf eine Rückkehr zum Wachstum im neuen Geschäftsjahr 2024/25 sei aber vorsichtig gewesen./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2024 / 06:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2024 / 06:29 / UTC





