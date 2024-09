NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach August-Daten zum deutschen E-Rezept auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Redcare mit seiner Marke Shop Apotheke gewinne an Dynamik, denn im August habe die Online-Apotheke bei den monatlich aktiven Kunden im Jahresvergleich wieder die Führung übernommen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Vergleich zum Vormonat habe das Wachstum bei Redcare angezogen, bei DocMorris sei es jedoch etwas zurückgegangen./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2024 / 18:56 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2024 / 18:56 / ET



