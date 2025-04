HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Medizinkonzern dürfte erwartungsgemäß solide ins Jahr gestartet sein, schrieb Analystin Victoria Lambert in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die am 7. Mai anstehenden Quartalszahlen. Dank der ordentlichen Wachstumsaussichten, der begrenzten Betroffenheit von US-Zöllen und der Möglichkeiten, mit dem Verkauf von Aktivitäten Einnahmen zu generieren, halte sich die Aktie seit Jahresbeginn bemerkenswert gut./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2025 / 16:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.