NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für EssilorLuxottica nach Quartalszahlen von 310 auf 300 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Brillenkonzern habe seine Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt, schrieb Analyst Julien Dormois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings zögen mit makroökonomischen Unsicherheiten, Zöllen und negativen Wechselkurseffekten viele dunkle Wolken auf. Dormois kappte seine Gewinnschätzungen für dieses und kommendes Jahr leicht./niw/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2025 / 11:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2025 / 11:06 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.