NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Relx auf "Outperform" mit einem Kursziel von 4160 Pence belassen. Von einer Kürzung von Fördermitteln der Nationalen Gesundheitsinstitute der USA (US National Institutes of Health, NIH) wäre Relx unmittelbar nur mäßig betroffen, schrieb Analyst Christophe Cherblanc in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Geschäft mit wissenschaftlich-technischen und medizinischen Artikeln liege der durch das NIH bezuschusste Anteil im prozentual niedrigen einstelligen Bereich./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2025 / 18:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2025 / 18:11 / UTC



